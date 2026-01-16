Husi'den İsrail'e Tehditler - Son Dakika
Husi'den İsrail'e Tehditler

16.01.2026 21:21
Husi, Somaliland'daki İsrail varlığını askeri hedef ilan etti ve tepkisini dile getirdi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Somaliland'da herhangi bir İsrail varlığının kendileri için askeri hedef olarak değerlendirileceği tehdidini yineledi.

Abdulmelik el-Husi, 2004'te öldürülen Husi hareketinin kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'yi anma münasebetiyle bir televizyon konuşması yaptı.

İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanıyan bildiriye tepkisini yineleyen Husi, Somali halkına desteklerini dile getirerek, Somaliland'la son gelişmelerin Yemen'in yanı sıra Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nın güvenliğini olumsuz etkilediğine işaret etti.

Duruşların artık eyleme dönüşmesi gerektiğini savunan Husi, "Gözetlememizi ciddi şekilde sürdürüyoruz ve İsrail'in Somaliland'da olabilecek varlığını hedef almakta ciddiyiz. İsrail'in muhtemel varlığı ister askeri üss olsun veya başka bir şey olsun hedef almakta tereddüt etmeyeceğiz." diye konuştu.

İsrail'in, Kızıldeniz'in yanı sıra Babu'l Mendeb ve Aden Körfezi'ne uzanması için Somali topraklarında hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştığına değinen Husi, İsrail'in bu girişimleriyle su yollarına kontrol etmeyi amaçlayarak bölge için tehdit oluşturduğunu aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın 6 Ocak'ta Somaliland'a yaptığı ziyarete de tepki gösteren Husi, söz konusu ziyaretin önceden duyurulmadan gizlice yapıldığını söyledi.

Konuyla ilgili İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

