Husiler İsrail'e Saldırı Hazırlığında

05.02.2026 22:21
Husilerin lideri Husi, İsrail'e karşı yeni saldırılara ve Filistin'e destek gösterisine hazır olduklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "İsrail ve ortaklarına karşı yeni bir saldırı dalgasına" hazırlıklı olduklarını belirtti.

Abdulmelik el-Husi, Husilere ait haber ajansında yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin halkına destek için yarın düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yaptı.

İsrail'in Filistin halkına yönelik günlük saldırı ve baskınlarını sürdürdüğüne işaret eden Husi, birçok anlaşmaya rağmen İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine ve Filistinli esirlere işkencelerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Husi, "Aziz milletimiz, bu milyonluk gösteride Filistin halkına olan destek duruşunun yanı sıra hem İsrail'e hem de onun ortak ve işbirlikçilerine karşı yeni bir saldırı dalgasına hazırlıklı olduğunu teyit edecek." ifadelerini kullandı.

"Yemen halkı olarak ABD ve İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına karşı İran ve Lübnan'la dayanışmalarını" da teyit ettiklerine vurgu yapan Husi, "Büyük İsrail" adı altında Orta Doğu'yu değiştirme planlarının yapıldığı uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürerken Gazze'deki Filistinlilere destek olacağını açıklayarak İsrail'e zaman zaman balistik füze ve dron saldırıları düzenleyen Yemen'deki Husiler, 2025'te birçok kez İsrail bombardımanının hedefi olmuştu.

İsrail ordusu, Sana, Cevf ve Hudeyde yoğunluklu olmak üzere Yemen'in farklı kentlerinde Husilere ait olduğunu iddia ettiği noktalara saldırılar gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

