Son Dakika Haberleri: Husilerden Yemen'deki tüm oluşumlara ateşkes çağrısı
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Husilerden Yemen'deki tüm oluşumlara ateşkes çağrısı

23 dakika önce

Husilerden yemendeki tüm oluşumların resmi temsilcilerine ülkedeki tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes sağlanması için inisiyatifi ellerine almaları çağrısı yapıldı.

Husilerden Yemen'deki tüm oluşumlara ateşkes çağrısı, System.String[]
Husilerden yemendeki tüm oluşumların resmi temsilcilerine ülkedeki tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes sağlanması için inisiyatifi ellerine almaları çağrısı yapıldı.
Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Bahiti, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Yemen toplumundaki tüm kesimlerin temsilcilerine geçiş dönemi yönetimi oluşturmak için bir anlaşma sağlanana dek kapsamlı bir ateşkes için toplanma çağrısı yaptı.
Yemen Islah Partisi, Güney Geçiş Konseyi ve Husilerin resmi temsilcilerinin herhangi bir yerde bir araya gelmelerinin önemini dile getiren Bahiti, diğer oluşumların da katılımıyla tüm tarafların kabul edeceği bir geçiş yönetimi oluşturulması gerektiğini vurguladı.
Bahiti, Yemenlilerin inisiyatifi ellerine almaları gerektiğini belirterek askeri bir üstünlük sağlamaktan söz etmek için vaktin henüz erken olduğunu kaydetti.
Aden'deki gelişmelere değinen Bahiti, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce ülkenin güneybatısındaki Taiz'de yaptıkları gibi güneydeki Aden'in çekişme alanına dönüşmesiyle oradaki vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hiçbir şekilde umursamayacaklarının altını çizdi.
Bahiti, teklifte bulunduğu bu yeni yönetimin çeşitli vilayetlerde hukuk ve anayasal gücü yayma, cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimler yapılana dek Yemen'i uluslararası platformlarda temsil etmeyle ilgileneceğini aktardı.
Bu ana güçlerin aralarında anlaşmaları durumunda ortaya çıkacak tabloya dikkati çeken Bahiti, "Kendi kararımızı alacağız ve dışarısı herhangi bir etki ve müdahale gücüne sahip olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Bahiti'nin bu teklifine ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Husi Siyasi Büro Üyesi Muhammed Bahiti'nin söz konusu açıklamalarının Aden'de artan çatışmalarla eşzamanlı yapılması dikkati çekti.
Facebook, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:22 Kaynak: AA
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