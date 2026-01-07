Husumet Kavgası: Kadın Yaralandı - Son Dakika
Husumet Kavgası: Kadın Yaralandı

Husumet Kavgası: Kadın Yaralandı
07.01.2026 16:24
Kocaeli'de husumet nedeniyle açılan ateşte durakta bekleyen kadın yaralandı, şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında husumet bulunan kişiye tabancayla ateş açtığı sırada durakta çocuğuyla otobüs bekleyen kadının yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı. Saldırının ortak yapılan servis işinin iflas etmesi nedeniyle düzenlendiği öğrenildi.

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde dün Oktay B. idaresindeki araçtan kaldırımda yürüyen Özcan E.'ye (50) tabancayla 7-8 el ateş açıldı. Saldırıda Özcan E. ile o sırada durakta çocuğuyla otobüs bekleyen Safinaz A. (35) bacaklarına isabet eden mermilerle yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralıların tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan şüpheli Oktay B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüpheli Oktay B. ile yaralanan Özcan E.'nin daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'na birlikte servis taşımacılığı yaptıkları, işlerinin bozulması ve iflas etmeleri üzerine aralarında anlaşmazlık çıktığı belirlendi. Oktay B.'nin iflasın sorumlusu olarak gördüğü Özcan E. ile olaydan bir gün önce tartıştığı, olay günü de yolda görünce ateş açtığı öğrenildi. Durakta çocuğuyla otobüs beklerken yaralanan Safinaz A.'nın ise olayla herhangi bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Husumet Kavgası: Kadın Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Husumet Kavgası: Kadın Yaralandı - Son Dakika
