Husumet Yüzünden Araçla Çarpma Olayı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bağlı Buluttepe Mahallesi'nde 1 Aralık'taM.Ç. isimli şahıs, hafif ticari aracıyla husumetlisi V.Ş'nin yaşadığı sokağa gitti. M.Ç. aracını, sokakta yürüyen V.Ş.'nin üzerine sürdü.

HUSUMETLİSİNİ EZEREK ÖLDÜRMEYE KALKTI

Kaçmaya çalışan V.Ş., aracın çarpmasıyla savrulup, yere düştü. M.Ç. ise olayın ardından bölgeden kaçtı. O anlar güvenli kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından V.Ş.'yi ambulansla hastaneye götürdü.

ÖLÜMLÜ KAVGAYA KARIŞMIŞLAR

Olayla ilgili çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.'yi gözaltına aldı. M.Ç. ile V.Ş.'nin, 28 Eylül'de aynı mahallede komşular arasında çıkan kavgada Leyla Şahin'in pompalı tüfekle öldürüldüğü olayın taraflarından olduğu ortaya çıktı. Kavganın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin tutuklandığı, V.Ş. ile M.Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı belirtildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen M.Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.