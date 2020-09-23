Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı

Konya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alınırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis memurunun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

TARAFLAR HASTANEDE KARŞILAŞINCA SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan bazıları hafif yaralandı. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılınca taraflar burada yeniden karşılaştı. Burada da devam eden tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastane polisi ile güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye takviye polis ekibi istendi.

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı

POLİS DAHİL 6 KİŞİ YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada B.A, H.A, B.A, F.U, S.U. ile kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru H.İ.G. yaralandı. Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Yaralılar Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan polis memuru H.İ.G'nin tüfekten çıkan saçmalarla ayağından yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı

Polis Memuru, Karapınar, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 00:11 - Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetli iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, polis dahil 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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