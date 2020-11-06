Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem yüksekokul binası inşaatını inceledi - Son Dakika

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yapımı devam eden Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çiğdem, yüksekokul binası yapımında destekte bulunan hayırsever iş adamı Kamil Akkanat ile incelemeyi gerçekleştirdi.

Çiğdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden inşaatta önemli bir mesafe alındığını vurgulayarak, Akkanat'ın da yapım çalışmalarına her türlü destek ve yardımı sağladığını dile getirerek, "Allah, Kamil bey ve Akkanat ailesinden razı olsun. Her ihtiyaç duyduğumuzda, sıkıştığımızda hele bir de konu eğitim olunca yardım ve destek taleplerimizi hiç geri çevirmiyor. Eğitime olan desteklerini esirgemiyor. Hüyük halkımız ve şahsım adına kendilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Çiğdem, Akkanat'ın kaba inşaatı tamamlanan 3 ayrı bloktan oluşacak 4 katlı hizmet binasının geriye kalan kısmının yapımı için de destek sözü verdiğini sözlerine ekledi.