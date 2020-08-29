Hüyük'te açık havada sinema - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun hale getirilerek Anadolu yolculuğuna çıkan Gezen Sinema Tırı, Hüyük'te vatandaşları açık havada ücretsiz sinemayla buluşturdu.

Gezen Sinema Tırı ilk olarak Hüyük Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çamlıca Mahallesinde kuruldu.

Mahalle meydanında, girişe yerleştirilen el dezenfektanlarını kullanarak Hüyük Belediyesi görevlileri tarafından ateşi ölçüldükten sonra alanda bir araya gelen vatandaşlar, fiziki mesafe kurallarına uygun olarak oturtuldu.

Ertuğrul 1890 filminin gösteriminden önce Ali Osman Erbaşı, sazıyla sevilen eserlerini alanda toplanan mahalle sakinleri için seslendirdi.

Türk sinemasının usta oyuncusu İhsan Gedik de vatandaşlarla bir araya gelerek sinema yaşamından kesitler sundu.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "Burada yaşayan insanımız geçimlerini sağladıkları tarlalarında, bahçelerinde çalışıp yoruldular. Onların küçük de olsa böyle bir sosyal etkinliğe ihtiyaç duyduklarının farkındaydık. Biz de belediye olarak ilçemizde her türlü hizmet noktasında çalışırken, sosyal aktivite noktasında da bu tür bir organizasyonu yapmayı düşündük. Sağolsun devletimiz bu konuda bölgemizdeki bu beklentilere duyarsız kalmadı. Gezen Sinema Tırımız diğer mahallelerimizi de sırasıyla dolaşacak." dedi.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Nural da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Japonya ve Türkiye ortak yapımı olan Ertuğrul 1890 filmini izleyen vatandaşlar da ayaklarına kadar gelen sinema keyfinden dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getirirken, bazıları da ömürlerinde ilk kez açık havada bir sinema filmi izlediklerini belirtti.

Alanda sinema izleyenler kadar yakındaki evinin toprak damında oturarak sinema filmini izleyen bazı aileler de renkli ve ilgi çekici görüntüler oluşturdu.