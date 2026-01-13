Hüyük'te Aile Destek Merkezi İncelemesi

Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer, yeni açılacak aile destek merkezinde incelemelerde bulundu.
Evsen ve Sefer, 16 Ocak'ta faaliyete başlayacak olan aile destek merkezinde son çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaymakam Evsen, gazetecilere, aile destek merkezinin toplumun tüm kesimlerine hizmet edeceğini söyledi.
