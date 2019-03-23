Hüyük'te Masa Tenisi Turnuvası Heyecanı Sona Erdi
14 dakika önce
Konya'nın Hüyük ilçesinde masa tenisi turnuvası heyecanı sona erdi.
Konya
'nın Hüyük
ilçesinde masa tenisi turnuvası heyecanı sona erdi.
Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından düzenlenen yıldız kızlar ve yıldız erkekler masa tenisi turnuvası oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Üç gün boyunca devam eden turnuvanın sonunda yıldız erkekler kategorisinde İmrenler
Ortaokulu'ndan Hüseyin Çevlik birinci, Yunus Emre Ortaokulu'ndan Mehmet Kayık ikinci, yine aynı okuldan Süleyman Çağlar
üçüncü oldu.
Yıldız kızlar kategorisinde ise Selki
Nilüfer Aydoğdu Ortaokulu'ndan Şevval Saka birinci, aynı okuldan Adike Yanar ikinci ve Gülsena Çelik üçüncü oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:26 Kaynak: AA
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