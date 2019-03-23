Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Masa Tenisi Turnuvası Heyecanı Sona Erdi

Hüyük'te Masa Tenisi Turnuvası Heyecanı Sona Erdi

14 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde masa tenisi turnuvası heyecanı sona erdi.

Hüyük'te Masa Tenisi Turnuvası Heyecanı Sona Erdi, System.String[]
Konya'nın Hüyük ilçesinde masa tenisi turnuvası heyecanı sona erdi.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yıldız kızlar ve yıldız erkekler masa tenisi turnuvası oldukça çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Üç gün boyunca devam eden turnuvanın sonunda yıldız erkekler kategorisinde İmrenler Ortaokulu'ndan Hüseyin Çevlik birinci, Yunus Emre Ortaokulu'ndan Mehmet Kayık ikinci, yine aynı okuldan Süleyman Çağlar üçüncü oldu.

Yıldız kızlar kategorisinde ise Selki Nilüfer Aydoğdu Ortaokulu'ndan Şevval Saka birinci, aynı okuldan Adike Yanar ikinci ve Gülsena Çelik üçüncü oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya, Hüyük, Güncel
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