Huzurevi Görüntüleri Dezenformasyon Çıktı

10.02.2026 19:59
Cumhurbaşkanlığı DMM, huzurevi görüntülerinin Kosova'da çekildiğini ve dezenformasyon olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de bir huzurevinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerin Kasım 2022'de Kosova'da kayıt altına alındığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Türkiye'de bir huzurevinde kaydedildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İddia edilen görüntülerin Türkiye'de çekilmediği olayın Kasım 2022'de Kosova'nın kuzeyinde yer alan İpek (Peja) kentindeki Orenda Yaşlı Bakımevi'nde meydana geldiği tespit edilmiştir. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından iki çalışan gözaltına alınmış, bakımevinin sahibi ise tutuklanmıştır.

Söz konusu paylaşım ve içerikler, daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmış olmasına rağmen kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunun, Türkiye'de yaşandığı izlenimi verilerek servis edilen ve bağlamından koparılan bu tür yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

