Huzurevinde Kanlı Olay: 3 Kişi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Huzurevinde Kanlı Olay: 3 Kişi Bıçakla Öldürüldü

Huzurevinde Kanlı Olay: 3 Kişi Bıçakla Öldürüldü
14.01.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da huzurevi sakinini üç kişi, meyve bıçağıyla öldürmekten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor.

Antalya'da yaklaşık 4,5 yıldır kaldığı huzurevinden hakkında tutulan tutanak sebebiyle çıkartılacağı gün husumetli olduğu öne sürülen 3 kişiyi meyve bıçağıyla öldürmek suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle tutuklu yargılanan 65 yaşındaki huzurevi sakini hakkında savcı mütalaasını sundu. Mütalaada iki mağdurun tasarlayarak öldürüldüğü, üçüncü mağdura yönelik eylemin ise "canavarca hisle" işlendiği belirtilirken, mahkeme sanığa ek savunma süresi verip duruşmayı erteledi.

Olay, 3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında Döşemealtı ilçesinde bulunan Halil Akyüz Huzurevi'nde meydana geldi. Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini Selçuk Goncegül'e (73) gece uykuda meyve bıçağıyla saldırdı. Saldırıyı duyup odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) de bıçaklayan Süğüt, yangın merdiveninden kaçtı. İhbar üzerine huzurevine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ahmet Özdemirel de ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan İzzettin Süğüt'ü Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu, tahliye süresi uzatılan odasından o gün çıkışının kesinleştiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesi ile İzzettin Süğüt'ün peşinden gittiği anlar yer aldı.

Sanık ilk duruşmada verdiği beyanında, huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia ederek, "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Davanın bugünkü duruşmasına sanık İzzettin Süğüt cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, müşteki avukatı salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, Süğüt'ün Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı tasarlayarak öldürdüğü, Ahmet Özdemirel'e yönelik eylemini ise canavarca hisle gerçekleştirdiği yönünde mütalaa sundu.

Mütalaaya karşı konuşan sanık İzzettin Süğüt, huzurevi yönetimini suçlayarak, "Olaya itirazım yok, burada durmayı hak etmiyorum. Bu olayı yapan da, yaptıran da o dönemdeki başhemşire ile şube müdürüdür. Bizi karşı karşıya getiren onlardır. Ben vedalaşacaktım, beni sürtüştürdüler" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve ek savunmanın alınması için ileri bir tarihe ertelendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Huzurevinde Kanlı Olay: 3 Kişi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:16:14. #7.11#
SON DAKİKA: Huzurevinde Kanlı Olay: 3 Kişi Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.