IATA'ya göre küresel hava yolu şirketlerinin bu yılki toplam zararı 84 milyar doları bulabilir - Son Dakika

IATA'ya göre küresel hava yolu şirketlerinin bu yılki toplam zararı 84 milyar doları bulabilir

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin 84,3 milyar dolar zarar edebileceğini duyurdu.

IATA'ya göre küresel hava yolu şirketlerinin bu yılki toplam zararı 84 milyar doları bulabilir, System.String[]

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin 84,3 milyar dolar zarar edebileceğini duyurdu.

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA, küresel hava taşımacılığı sektörünün finansal görünümüne ilişkin raporunu yayımladı.

Hava taşımacılığındaki şirketlerin gelirlerinin, bu yıl 2019'a göre yüzde 50 düşüşle 419 milyar dolara gerileyeceğinin tahmin edildiği raporda, 2021'de gelirlerin 598 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

Görünüm raporunda, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 "havacılık tarihinin en kötü yılı" olarak nitelendirilerek bu yıl hava yolu şirketlerinin 84,3 milyar dolar zarar edebileceği belirtildi. Söz konusu zararın gelecek yıl 15,8 milyar dolara gerileyeceği tahmin edildi.

Raporda görüşlerine yer verilen IATA Üst Yöneticisi Alexandre de Juniac, "Sektör ortalama olarak bu yıl günde 230 milyon dolar zarar ediyor. Toplamda yıllık zarar 84,3 milyar dolara çıkıyor. Yıllık 2,2 milyar yolcu tahminine göre, hava yolu şirketleri yolcu başına 37,54 dolar kaybediyor. İnsanları güvenli bir şekilde tekrar uçurmak güçlü bir ekonomik teşvik olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Montreal, Kanada, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 07:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IATA'ya göre küresel hava yolu şirketlerinin bu yılki toplam zararı 84 milyar doları bulabilir - Son Dakika Ekonomi

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