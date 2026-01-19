İBB Çalışanlarından İkramiye Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB Çalışanlarından İkramiye Eylemi

İBB Çalışanlarından İkramiye Eylemi
19.01.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bem-Bir-Sen üyeleri, İBB ile Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlamadığı için eylem yaptı.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması gerekçesiyle eylem yaptı.

Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Üşüyoruz, ikramiyelerimiz kesilmesin" yazılı pankart taşıyıp slogan atarak İBB'yi protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Bem-Bir-Sen İstanbul İl Başkanı ve İstanbul 9 No'lu İtfaiye Şube Başkanı Hasan Karakaş, bugün ikramiyelerinin kesilmesi nedeniyle Saraçhane'de olduklarını söyledi.

İBB ile 2026-2027 dönemini kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinin yürütüldüğünü dile getiren Karakaş, bu görüşmelerde, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ikramiyesi ve yakacak yardımı olmak üzere dört ikramiyenin kaldırılması nedeniyle beklentilerinin karşılanmadığını ve görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını belirtti.

Karakaş, "Buradan açıkça haykırıyoruz. İkramiye hakkımız engellenemez, sosyal denge onurumuzdur, kırmızı çizgimiz, alın terimizdir." dedi.

İBB yönetimi tarafından, Sayıştay denetimleri ve müfettiş raporları gerekçe gösterilerek bu hakların ödenemeyeceğinin ifade edildiğini hatırlatan Karakaş, Sayıştay'ın bir yasak makamı olmadığını, denetim makamı olduğunu, denetim raporlarının, yıllardır ödenen ve sözleşmelerle kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasının gerekçesi olamayacağını kaydetti.

Karakaş, "İBB yönetimine ve yetkililere sesleniyoruz. Memurun sabrı tükendi, emeğin karşılığı verilsin. Talebimiz açıktır ve nettir. Sosyal denge tazminatı yüzde 120 net olarak ödenmeli, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ikramiyesi ve yakacak yardımı korunmalıdır. Bu ödemeler birer ayrıcalık değil, emeğin karşılığı ve kazanılmış haklardır. Bu hakların kaldırılması, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarını daha da ağırlaştıracak ve çalışma barışını bozacaktır." ifadelerini kullandı.

Talepleri karşılanmadığı sürece, yasal ve demokratik çerçevede eylemlerine devam edeceklerini açıklayan Karakaş, haklarını alana kadar mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Çalışanlarından İkramiye Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:59:08. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Çalışanlarından İkramiye Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.