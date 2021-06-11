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İBB "Halk Bakkal" projesine start verdi! Sosyal kartlar bakkallarda da kullanılabilecek - Son Dakika

İBB "Halk Bakkal" projesine start verdi! Sosyal kartlar bakkallarda da kullanılabilecek

11.06.2021 15:49
İBB

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Halk Bakkal" projesini başlattı. Proje sayesinde İBB'nin bazı zincir marketlerde geçen sosyal kartları "Halk Bakkal" projesiyle bakkallarda da kullanılabilecek.

Halk Bakkal projesi tanıtım toplantısı, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ile Onursal Adıgüzel, CHP'li bazı milletvekilleri, meclis üyeleri ve davetli bakkallar katıldı. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak ihtiyaç sahibi 160 bin aileye aylık toplam 30 milyon liralık sosyal kart yüklemesi yaptıklarını anlatarak, kartların Halk Bakkal uygulaması ile zincir marketlerden sonra bakkallarda da kullanılacağını söyledi.

İBB 'Halk Bakkal' projesini başlattı! Sosyal kartlar bakkallarda da kullanılabilecek

"VATANDAŞ BAKKALININ YANINDA OLACAK"

İBB Sosyal Kart sahibi vatandaşların, istedikleri yerden alışveriş yapma hakkına sahip olduklarını belirten İmamoğlu, "Ama biz, iddialıyız. Vatandaşlarımız, projenin şartlarını yerine getirerek, Halk Bakkal logosunu dükkanlarında kullanmaya hak kazanan bakkalları, göreceksiniz öncelikle tercih edecekler. Vatandaş, burada bakkalının yanında olacak." diye konuştu.

İmamoğlu, ayrıca Halk Bakkal logolu işletmelere tanıtım, ucuza mal temin etmesi için organizasyon desteği, dezenfeksiyon ve ilaçlama gibi hizmetleri de sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve bakkallar toplu fotoğraf çektirdi.

İBB Halk Bakkal projesine start verdi! Sosyal kartlar bakkallarda da kullanılabilecek
İBB Halk Bakkal projesine start verdi! Sosyal kartlar bakkallarda da kullanılabilecek

istanbul büyükşehir belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Topbaş, Yenikapı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İBB 'Halk Bakkal' projesine start verdi! Sosyal kartlar bakkallarda da kullanılabilecek - Son Dakika Ekonomi


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