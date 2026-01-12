İBB Meclisi'nde Otopark Sorunları Görüşüldü - Son Dakika
İBB Meclisi'nde Otopark Sorunları Görüşüldü

12.01.2026 20:17
İBB Meclisi, artan araç sayısı nedeniyle yaşanan otopark sorunlarını gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, ilçe ve mahallelerde yaşanan otopark sorunları ile mevcut ve planlanan otopark alanlarının durumuna ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan Büyük Birlik Partisi Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, kent genelinde araç sayısında her yıl önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Buna paralel olarak, ilçe ve mahallelerde otopark yetersizliğinin, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştıran ve toplumsal huzuru bozan ciddi bir sorun haline geldiğini dile getiren Çağlayan, "Birçok mahallede, otopark eksikliği nedeniyle komşular arasında tartışmalar, kavgalar hatta ölümlü olayların yaşandığı, itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale araçlarının sokaklara girmekte güçlük çektiği hatta giremediği, yol kenarlarının gelişigüzel park alanlarına dönüştüğü görülmektedir." ifadesini kullandı.

"İstanbul genelinde mevcut otopark alanlarının güncel durumu nedir?" sorusunu İBB yönetimine soran Çağlayan, şunları kaydetti:

"İlçeler bazında yapımı planlanan, proje aşamasında olan veya inşası devam eden otopark projeleri hangileridir? 2020-2025 yılları arasında faaliyete alınan yeni otoparkların sayısı ve kapasiteleri nedir? Yoğun otopark sorunu yaşanan mahallelerde, mahalle ölçekli otopark çözümü veya yeni alan üretimine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır? İlçe belediyelerinin otopark ihtiyacıyla ilgili İBB'ye yaptığı başvurular, talepler ve yazışmalar hangi ilçe belediyeleri tarafından yapılmıştır? Özellikle dar sokaklı mahallelerde çok katlı, zemin altı veya modüler otopark modelleri için pilot uygulama planı var mıdır? Otopark meselesini şehir yaşamının ve toplumsal huzurun bir parçası olarak düşünmek zorundayız. Bizim beklentimiz, İBB'nin bu konuda şeffaf bir tabloyu meclisimize sunması ve sorunun çözümü için ilçe ilçe planlanmış bir otopark master planını ortaya koymasıdır."

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

İBB Meclisi'nde Otopark Sorunları Görüşüldü
