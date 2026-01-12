İBB Meclisinde Kentsel Dönüşüm Tartışması - Son Dakika
12.01.2026 21:23
İBB Meclisi'nde kentsel dönüşüm projeleri ve yönetim anlayışı üzerinde soru önergeleri verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soru önergeleri verildi.

İBB Meclisi ocak ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki binada yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Çimen, kentsel dönüşümün yönetim anlayışı, karar alma biçimi ve kamuya hesap verme meselesi olduğunu söyledi.

Vatandaşın sürece dahil edilmediği, kararların kapalı kapılar ardında alındığı, bilginin kamuoyuyla açıkça paylaşılmadığı bir dönüşüm anlayışının meşruiyet sorunu üretebileceğini belirten Çimen, "2019 ve 2024 Yerel Seçimleri öncesinde, 'İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracağız, vatandaşın önünü açacağız, riskli yapılarda yaşayan hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız, sosyal adalet temelinde dönüşüm gerçekleştireceğiz, İstanbul'u dönüştürmek için 5 yıl yeterli.' şeklinde onlarca sözler verilmiş." diye konuştu.

"İBB tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde karar alma süreçlerine mahalle sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının katılımı hangi yöntemlerle sağlanmaktadır? Bu katılım süreçleri yazılı, bağlayıcı ve denetlenebilir bir çerçeveye sahip midir?" sorularını yönelten Çimen, şöyle devam etti:

"2019-2025 yılları arasında yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin kaçında mahalleli, STK'ler ve meslek odalarıyla toplantılar yapılmıştır? Bu toplantılarda alınan görüş ve öneriler karar süreçlerine nasıl yansıtılmıştır? Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak İBB tarafından düzenli, güncel ve karşılaştırılabilir veri setleri kamuoyuyla paylaşılmakta mıdır? Paylaşılıyorsa, bu veriler hangi periyotlarla ve hangi platformlar üzerinden yayımlanmaktadır? İBB'nin önümüzdeki döneme ilişkin olarak kentsel dönüşüm süreçlerinde katılımı ve şeffaflığı artırmaya yönelik somut bir yol haritası bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa, bu yol haritasının temel hedefleri, takvimi ve bağlayıcılığı nedir?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Özlem Erol, yürütülen kentsel dönüşüm projelerinin çevresel sürdürülebilirlik ve iklim direnci açısından gerçek durumuyla ilgili soru önergesi sundu.

"İBB tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde enerji verimliliği ve düşük enerji tüketimi standartları zorunlu olarak uygulanmakta mıdır, bu projelerde yüksek enerji sınıfına sahip bina oranı yüzde kaçtır?" sorusunu yönelten Erol, şu ifadeleri kullandı:

"Kentsel dönüşüm projelerinin inşaat ve kullanım süreçlerinde ortaya çıkan karbon salımı ölçülmekte midir, ölçülüyorsa 2019–2025 yılları arasında bu projelerden kaynaklanan toplam karbon salımı miktarı nedir? İBB'nin kentsel dönüşüm projelerinde yeşil bina, çevre dostu malzeme ve sürdürülebilir tasarım kriterleri hangi ölçütlere göre belirlenmektedir, bu kriterler bağlayıcı mıdır yoksa yalnızca tavsiye niteliğinde midir? Kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan inşaat atıkları nasıl yönetilmektedir, bu atıkların ne kadarı geri dönüştürülmekte, ne kadarı düzenli depolama alanlarına gönderilmektedir? İBB'nin önümüzdeki dönem için kentsel dönüşüm projelerinde karbon salımını azaltmaya ve çevresel sürdürülebilirliği artırmaya yönelik somut, takvimlendirilmiş ve ölçülebilir hedefleri nelerdir?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Özden Bilgiş, İBB yönetimince yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili "CHP'li İBB Belediye Başkanı, 2019 yılında göreve geldiklerinde '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz.' vaadinde bulunmuştur. Bugüne kadar dönüştürülen konut sayısı kaçtır?" sorusunu yöneltti.

Bilgiş, "KİPTAŞ ve İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü çalışmaları araştırıldığında 2019 yılı ve 2024 yılları arasında, yani 5 yılda, 5 bin 481 adet konutun dönüşümünü yaptığınız görülmüştür. İBB'nin CHP'li Belediye Başkanı'nın seçimlerde '5 yılda 100 bin konutu dönüştüreceğiz' vaadine rağmen 5 yılda 100 bin konutun 10'da 1'ini bile neden yapmadınız? Bu 5 yıllık dönemde yapmayı düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün afet riski ve yapısal güvenlik boyutu

AK Parti'li Meclis Üyesi Yunus Mercanlı ise kentsel dönüşümün afet riski ve yapısal güvenlik boyutu hakkında soru önergesini sundu.

Mercanlı, "Gelinen noktada İBB yönetiminin bu şehrin en hayati meselesi olan kentsel dönüşümü gerek önceliklendirme gerekse uygulama açısından yeterince ciddiyetle ele almadığı görülmektedir." dedi.

"İstanbul genelinde deprem, sel, heyelan ve yangın riski açısından yüksek riskli olarak sınıflandırılan bina sayısı kaçtır ve bu binalarda yaşayan toplam nüfus kaç kişidir?" sorusunu yönelten Mercanlı, şunları kaydetti:

"Raylı sistemler, yollar, viyadükler, köprüler, alt ve üst geçitler, doğal gaz hatları, katlı otoparklar ve idari binalar dahil olmak üzere İBB'nin sorumluluğunda bulunan yapılarda riskli yapı denetimleri yapılmış mıdır? Riskli olarak tespit edilen yapılar için bugüne kadar hangi güçlendirme veya yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir? 2019-2025 yılları arasında İBB'nin kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaları sonucunda kaç kişi fiilen yüksek riskli yapılardan çıkarılarak güvenli konutlara yerleştirilmiştir?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Saim Kadıoğlu da verdiği soru önergesine ilişkin konuşmasında kentsel dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesi anlamına gelmediğini kaydetti.

"İBB tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde ilçe ve mahalle ölçeğinde bütüncül bir planlama yaklaşımı uygulanmakta mıdır? Yoksa projeler ağırlıklı olarak parsel bazlı ve dağınık alanlarda mı hayata geçirilmektedir?" sorusunu yönelten Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kentsel dönüşüm uygulanan alanlarda ulaşım, altyapı, otopark ve toplu taşıma kapasiteleri artan yapılaşma ve nüfus yoğunluğunu karşılayacak şekilde yeniden planlanmakta mıdır? Yoksa mevcut plan kararları ve donatı alanları mı esas alınmaktadır? Kentsel dönüşüm sonrasında yapı ve nüfus yoğunluğunda meydana gelen artışın, yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik herhangi bir etki analizi gerçekleştirilmiş midir?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhterem Memiş de kentsel dönüşüm konusunda izleme, performans, bütçe ve etki ölçümü başlığında soru önergesi verdi.

Soru önergelerinin başkanlık makamına havaleleri oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, İstanbul, Çevre, Son Dakika

