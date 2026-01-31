İBB Şehir Tiyatroları Şubat Ayında 40 Oyun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İBB Şehir Tiyatroları Şubat Ayında 40 Oyun

31.01.2026 00:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında zengin repertuvarıyla tiyatroseverleri ağırlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, şubat ayında 40 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Haldun Taner'den Musahipzade Celal'e, Tolstoy'dan Savaş Dinçel'e klasik ve modern yazarların eserlerinin öne çıktığı zengin bir repertuvar sanatseverlerle buluşacak.

"Lüküs Hayat" (konuk oyun), "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Köpek Kalbi", "Sevgili Yelena Sergeyevna", "Oscar, Gölge", "Kahvaltıya Kalsana", "Çingene Boksör", "Yaftalı Tabut", "Fosforlu Cevriye", "Öylece Durur Zaman", "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", "Haramiler", "Uçurtmanın Kuyruğu", "Yenilmez", "Gidion'un Düğümü", "İkinci Perdenin Başı", "Tartuffe", "Geçmişin Gölgesi", "Yoldan Çıkan Oyun", "Bir Ziyaret", "Ben Medea Değilim", Gök Kubbe", "Öksüzler", "Ağrı Dağı Efsanesi", "Savaş ve Barış", "Cadı Kazanı", "Sivrisinekler", "Maviydi Bisikletim", "Sesler Ülkesi", "Rüya", "Bir Gece Masalı", "Fındıkkıran", "Masal", "Bekçi ile Postacı", "Merhaba Çocuk", "Benim Küçük Yıldızım", "Çöpsüz Dünya", "Sevdalı Bulut" ve "Elma Kurdu Kırtık" oyunları izlenebilecek.

Biletler "sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" ile Biletinial ve mobil uygulama üzerinden alınabilecek.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Şehir Tiyatroları Şubat Ayında 40 Oyun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 01:58:24. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Şehir Tiyatroları Şubat Ayında 40 Oyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.