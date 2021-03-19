İBB ve Atina Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı - Son Dakika

İBB ve Atina Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı

19.03.2021 19:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Atina Belediyesi arasında şehir yönetimi, göç yönetimi, depreme hazırlık ve çevre gibi konularda iş birliği öngören iyi niyet protokolü imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Atina Belediyesi arasında şehir yönetimi, göç yönetimi, depreme hazırlık ve çevre gibi konularda iş birliği öngören iyi niyet protokolü imzalandı.

Yeni Kadıköy Metropoliti Emanuil'in göreve başlamasıyla ilgili düzenlenecek ayin için İstanbul'a gelen Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ağırlandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu ve Bakoyannis, sabah saatlerinde ilk olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

Her iki belediye başkanını makamında ağırlayan Bartholomeos, "Meslektaşınızla beraber kurduğunuz dostluk köprüsünün üstünden hepimiz geçmek istiyoruz. İnşallah, bu ziyaretiniz her iki ülkenin, her iki halkın, her iki şehrin istikbalde daha sık, daha dostane ilişkiler içinde yaşamalarına büyük bir katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

İmamoğlu da Bakoyannis'i ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduğunu belirterek, "Güne, Patrik hazretlerinin ev sahipliğinde başlamanın onurunu yaşıyorum. İstanbul ve Atina arasındaki, Patrik hazretlerinin de bahsetmiş olduğu, o içi iyi duygularla dolu barış köprüsünü kurmanın tarihi sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiririz birlikte." ifadelerini kullandı.

Bakoyannis de konuşmasında, oluşturulacak ortak diyalog ortamından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Şehirlerin ortak noktası, birleştirici olmaları"

İBB Başkanı İmamoğlu, Bakoyannis'i öğleden sonra da Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. Bir süre baş başa görüşen iki başkan, daha sonra İstanbul ve Atina şehirleri arasında iyi niyet protokolünü imzaladı.

İstanbul ve Atina arasında kıymetli bir dostluk köprüsü kurmak için bir araya geldiklerini belirten İmamoğlu, Atina ve İstanbul belediye başkanları olarak ortak çalışma alanlarını geliştirip, özellikle salgın sürecinde şehir yönetimi, göç yönetimi, depreme hazırlık ve çevre gibi konularda fikir alışverişinde bulunma çabası içinde olacaklarını anlattı.

Bakoyannis ise İmamoğlu ile ileriye dönük dostluğun temelini attıklarını söyledi.

Şehirlerin ortak noktalarını "birleştirici olmaları" şeklinde tanımlayan Bakoyannis, şunları aktardı:

"İkimiz de huzur, güven ve barış, gelecek, çalışma ve daha iyi bir yaşam için vaatte bulunuyoruz. Çünkü biz, hiç politikaya karışmadan halkımıza daha kolay ulaşabiliriz. Maalesef bu konular iki ülke arasında dönem dönem sıkıntılara uğramıştır, başka kişilerin amaçları uğruna. Özellikle sağlık, iklim değişikliği, bilgi işlem ve toplu taşıma anlamında iş birliği için fikir alışverişi yaptık."

Konuşmaların ardından belediye başkanları arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından İmamoğlu ve Bakoyannis, aralarında Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Yerebatan Sarnıcı ve Bukoleon Sarayı gibi İstanbul'un sembol tarihi mekanlarını, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın rehberliğinde gezdi.

Haliç'te tekne gezintisi yapan başkanlar son olarak sanatçı Refik Anadol'un, "Makine Hatırları: Uzay" sergisini ziyaret etti.

İBB ve Atina Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı
İBB ve Atina Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı
İBB ve Atina Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı
İBB ve Atina Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İBB ve Atina Belediyesi arasında iyi niyet protokolü imzalandı - Son Dakika


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