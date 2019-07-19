İbradı'da sinekle mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı'da sinekle mücadeleyi sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı'da sinekle mücadeleyi sürdürüyor. Büyükşehir İbradı ekibi, İbradı ve Akseki'nin bazı mahallerinde köşe bucak her yeri didik didik ilaçlıyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı İbradı haşere ilaçlama ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, İbradı'nın Ormana, Başlar, Maşat, Kovalan, Yukarı Mahallerinde ve Akseki'nin Kuyucak-Gümüşdamla- Çınardibi-Emiraşıklar-Sarıaliler-Akşahap Mahallelerinde gece gündüz sivri sinek ve larva ilaçlaması yapıyor.



Ekipler, halkın daha rahat ve bir yaz geçirmesi için çöp kutularında karasinek, su birikintileri bahçe sulama havuzları, yağmur suyu kanalları, kanalizasyonlarda, arıtma havuzlarında ve kümeslerde haşere, sivri sinek, uçkun ilaçlaması yapıyor. Bölgede köşe bucak her yeri didik didik ilaçlayan ekipler özellikle üreme alanlarında ve gece ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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