Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"
Son Dakika Politika İbrahim Kalın: 'Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz'

İbrahim Kalın: "Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"

1 saat önce

İbrahim Kalın: "Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz" -"(Rusya ile harekat görüşmesi) Rus tarafı Suriye konusunda hassasiyetimizi biliyor" -"(Pence'in gelişi) ABD, PYD-YPG politikasında sıkışıp kalmış durumda" -"Yarın Erdoğan tarafından kabulü planlanmakta" -"Rejimle...

İbrahim Kalın: "Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"

-" (Rusya ile harekat görüşmesi) Rus tarafı Suriye konusunda hassasiyetimizi biliyor"

-"(Pence'in gelişi) ABD, PYD- YPG politikasında sıkışıp kalmış durumda"

-"Yarın Erdoğan tarafından kabulü planlanmakta"

-"Rejimle bir görüşme trafiği söz konusu değil"

-"Obama'dan kalma yanlış politikanın hata olduğunu söyledik"

-"Sivillerin korunmasının önemi ifade edildi"

- "İncirlik Üssü'nün statüsü ile ilgili bir değişiklik öngörülmüyor"

-"Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"

-"(Erdoğan - Putin görüşmesi) Yakın bir vadede yüz yüze görüşme olacak"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın: Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz

İbrahim Kalın, Türkiye, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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