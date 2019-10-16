İbrahim Kalın: "Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"
-" (Rusya ile harekat görüşmesi) Rus tarafı Suriye konusunda hassasiyetimizi biliyor"
-"(Pence'in gelişi) ABD, PYD- YPG politikasında sıkışıp kalmış durumda"
-"Yarın Erdoğan tarafından kabulü planlanmakta"
-"Rejimle bir görüşme trafiği söz konusu değil"
-"Obama'dan kalma yanlış politikanın hata olduğunu söyledik"
-"Sivillerin korunmasının önemi ifade edildi"
- "İncirlik Üssü'nün statüsü ile ilgili bir değişiklik öngörülmüyor"
-"Türkiye güçlü bir ülke yaptırımlara misliyle karşılık veririz"
-"(Erdoğan - Putin görüşmesi) Yakın bir vadede yüz yüze görüşme olacak"
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.