İbrahim Kutluay aşk iddialarını yalanladı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile ayrıldığı iddia edilip, YouTuber İdil Yazar'la aşka yaşadığı yazılmıştı. Yaptığı pratik ve lezzetli tariflerle tanınan İdil Yazar'la çıkan aşk iddialarına Kutluay, sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

Eski milli basketbolcu, "Bugün basında hakkımda çıkan habar doğru değildir. Saygılarımla" diyerek, iddialarının doğru olmadığınıı söyledi. Kutluay, uzun süredir birlikte olduğu Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor.