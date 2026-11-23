Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yıllar önce başrolünü üstlendiği filmlerin rızası alınmadan dijital platformlarda yayımlandığı gerekçesiyle yapım şirketlerine karşı hukuki süreç başlattı. Gazeteci Armağan Yılmaz'ın aktardığına göre Tatlıses, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu ve mahkeme davayı kabul etti.

DİLEKÇESİNDE 2001 YILINA DİKKAT ÇEKTİ

Tatlıses'in dilekçesinde öne çıkan nokta, icracı sanatçılara tanınan hakların zamanlaması oldu. Sanatçı, bu hakların yasayla 2001 yılında tanındığını, filmlerinin çekildiği dönemde ise böyle bir hakkın bulunmadığını belirtti. O tarihte henüz doğmamış bir hakkın şirketlere ya da üçüncü kişilere devredilmesinin mümkün olmadığını savunan Tatlıses, imzaladığı sözleşmelerin bu anlama gelmediğini ifade etti.

Dilekçede, sinema salonları için çekilen filmlerin bugün dijital platformlarda kendi onayı olmadan gösterilmesinin hukuka aykırı olduğu da vurgulandı.

YAYININ DURDURULMASINI İSTEDİ

Tatlıses, mahkemeden hem şirketlerin hukuka aykırı davrandığının hem de filmlerin gerçek hak sahibinin tespit edilmesini talep etti. Sanatçı, izinsiz yayınların durdurulmasını isterken elde edilen kazanç kapsamında da 10 bin TL'lik alacak davası açtı. Davanın duruşması önümüzdeki günlerde görülecek.

YEŞİLÇAM'DA DA BİR DÖNEME DAMGA VURDU

"İmparator" lakabıyla tanınan İbrahim Tatlıses, türkü ve arabesk müziğin en bilinen seslerinden biri olmasının yanı sıra 1980'lerde başrolünde oynadığı çok sayıda filmle Yeşilçam'ın arabesk film döneminin de önde gelen isimleri arasında yer aldı. Bu filmler bugün televizyon kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanmaya devam ediyor.

Tatlıses'in başvurusu, ünlü isimlerin dijital telif konusunda son dönemde açtığı davaların sonuncusu oldu. Ajda Pekkan, 373 şarkısının dijital platformlarda izinsiz kullanılmasına karşı açtığı davayı kazanmış, mahkeme bu eserlerin dijital kullanım hakkının sanatçıya ait olduğuna hükmetmişti. Kadir İnanır da bu yılın başında üç filmi için yapım şirketlerine karşı açtığı davada izinsiz yayının durdurulması kararı almıştı.