İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde hastane sürecini anlattı

08.04.2026 11:36
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının kızı Melek Zübeyde Tatlıses yaşanan süreci paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Tatlıses, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında sunucu Nur Tuğba Namlı’ya babasının yaşadığı sağlık sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRDÜK"

Melek Zübeyde Tatlıses, babasının rahatsızlandığı anları şu sözlerle anlattı:

"Babam rahatsızlanınca beni aradı. Ambulans ile hastaneye götürdük. Vücudundaki enfeksiyonun safradan kaynaklandığı düşünülüyor. Ameliyat durumu söz konusu."

"DURUMU STABİL, DUALARIMIZ ONUNLA"

Ahmet Tatlıses ise babasının sağlık durumuna ilişkin umut veren açıklamalarda bulunmuştu:

"Babam şu an yoğun bakımda ve durumu stabil. İnşallah daha iyi olacak, dualarımız onunla. Onu o halde görünce insan çok etkileniyor."

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIK"

Babalarını yoğun bakımda gördükleri anı da anlatan Ahmet Tatlıses, yaşadıkları duygusal anları şöyle ifade etmişti:

"İçeri girdiğimizde hıçkıra hıçkıra ağladık. Gerçekten büyük bir hasret giderdik ama bir o kadar da zordu. Hepimiz çok üzgünüz ama iyi olması için bekliyoruz."

Usta sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, ailesinin açıklamaları Tatlıses’in yaşadığı sürecin ne kadar zorlu geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • özkan çetin özkan çetin:
    şarkılarını sesini çok sevdiğim hala dinledigim büyük sanatçı ,fakat zamanında para seni çok bozdu İbrahim Tatlıses sonra başına gelen o malum olay neyse Allah'ım acil şifalar verir inşallah 3 1 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
