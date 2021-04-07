İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçimi yapılacak - Son Dakika

İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçimi yapılacak
07.04.2021 15:35
31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde İbrahimpaşa köyü muhtarlığı görevine seçilen Muammer Aydın'ın istifasının ardından Ürgüp İlçe Seçim Kurulu tarafından İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçimlerinin 6 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.
31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde İbrahimpaşa köyü muhtarlığı görevine seçilen Muammer Aydın'ın istifasının ardından Ürgüp İlçe Seçim Kurulu tarafından İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçimlerinin 6 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde 31 Mart 2019 tarihinde muhtarlık görevine seçilen Muammer Aydın bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köye Muhtar azalarından Ali Özden geçici muhtar olarak atanmıştı. Ürgüp İlçe Seçim Kurulu tarafından İbrahimpaşa köyünde muhtarlık seçiminin 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak açıklandı. - NEVŞEHİR
Son Dakika Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!" Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış 4 kişinin öldürüldüğü büronun sahibi avukat dehşet dakikalarını anlattı: Eli bile titremeden, kimi istediyse onu vurdu Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali