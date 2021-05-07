İç Anadolu'da esnaf "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor - Son Dakika

Eczane içinden görüntü

Eczacı Harun Lekesiz'in konuşması

Sebze fidesi satışı yapan esnaftan görüntü

Sebze fidesi satan Tevfik Fikret Ertürk'ün konuşması

Ekmek fırınından görüntü

Ekmek fırını çalışanı Servet Ceylan'ın konuşması

Kasap dükkanından görüntü

Kasap Ramazan Dalgıç'ın konuşması

Manav reyonundan görüntü İç Anadolu'da esnaf "tam kapanma" sürecinde tedbirler çerçevesinde hizmetini sürdürüyor.

YOZGAT - Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da kısıtlamadan muaf tutulan esnaf, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hizmet sunuyor.

Yozgat'ta eczacı Harun Lekesiz, salgın döneminde eczacıların özveriyle çalıştığını belirterek, "17.00'den sonra da nöbetçi eczaneler vatandaşımıza hizmet veriyor." diye konuştu.

Sebze fidesi satan Tevfik Fikret Ertürk de "Tam kapanmada çiftçiye kısıtlama uygulanmamasına rağmen çiftçimiz şehre gelip alışveriş yapmıyor, biz de köylere gidemiyoruz. İnşallah bayramdan sonra düzelir." diye konuştu.

Ekmek fırını çalışanı Servet Ceylan ise salgın döneminde fırınların kapanmadığını ve vatandaşa hizmet sunduğunu ifade etti.

Kasap Ramazan Dalgıç, "Biz açığız, Allah'a şükür evimize ekmek götürebiliyoruz. Genelde vatandaşlara güveç hazırlıyoruz. İş yerini hiç açamayan esnafımız var." ifadelerini kullandı.