İç Anadolu'nun "Efes"i olmaya aday Mokissos Antik Kenti ayağa kaldırılmayı bekliyor - Son Dakika

İç Anadolu'nun "Efes"i olmaya aday Mokissos Antik Kenti ayağa kaldırılmayı bekliyor

08.11.2020 11:33
İç Anadolu'nun

Helenistik döneme kadar uzanan tarihi ile "bölgenin Efes Antik Kenti" olmaya aday, "Nora" olarak da bilinen Mokissos Antik Kenti, yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor.

Helenistik döneme kadar uzanan tarihi ile "bölgenin Efes Antik Kenti" olmaya aday, "Nora" olarak da bilinen Mokissos Antik Kenti, yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor.

Aksaray'ın Helvadere beldesinde Hasan Dağı eteklerine kurulan antik kent, eşsiz doğal güzelliklerinin yanı sıra anıtsal Roma mezarları, 4. yüzyıldan 7. yüzyıla kadarki kagir kiliseleriyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürüyor.

Kapadokya bölgesinin en büyük antik şehirlerinden birisi olan ve günümüze kadar iyi korunan Mokissos, doğal bazalt bloklarıyla inşa edilen konutlar, düzgün kesme taştan anıtsal mezarlar, kiliseler ve sarnıçlardan oluşuyor.

19. yüzyıldaki batılı seyyahların gezi anıları ve 20. yüzyılın başlarındaki bilim insanlarının araştırma raporları sayesinde tanınmaya başlayan Nora'da, 30 yıl aradan sonra çalışmalar yeniden başladı.

Araştırma, haritalama ve mimari belgeleme çalışmaları tamamlanan antik şehirde, 2021 yılı mayıs ve haziran ayları gibi kazı çalışmalarına başlanacak.

Projenin bilimsel danışmanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Besim Tolga Uyar, AA muhabirine, Nora'nın tarihinin, Helenistik döneme kadar uzanabileceğini söyledi.

Bölgede 1990'lı yıllarda bir Alman bilim insanı başkanlığında inceleme yapıldığını hatırlatan Uyar, şu bilgileri verdi:

"Ören yerindeki en eski buluntular olan pagan mezarları, milattan sonra 1. ile 3. yüzyıla tarihleniyor. Sonrasında 5. yüzyıldan itibaren ve özellikle 6. ve 7. yüzyıllarda bu pagan mezarlarının üzerine çok büyük bir kent inşa ediliyor. Bu kentin kurulması dönemin siyasi ilişkileriyle alakalı. Bizden önceki araştırmacılar burada bin sivil konut tespit etmişler. Bu yapılar kentin o dönemdeki nüfusu hakkında bizlere fikir veriyor. Bu yapıların dışında 32 iyi korunmuş kilisemiz var. Kemerli Kilise bunlardan en iyi durumda olanı. Sarnıç yapılarımız var. Bütün bu yapıların birbiriyle ulaşımının sağlandığı sokaklar, geçitler bulunuyor."

"Sit alanının haritasını çıkardık"

Uyar, kazı çalışmalarında ilk başta kentin tarihinin ne kadar eskiye gittiğini araştıracaklarını ifade etti.

Kapadokya bölgesi içerisinde yer alan bu kadar önemli bir yerin bugüne kadar atıl durumda kalmasının şaşırtıcı olduğuna dikkati çeken Uyar, şunları kaydetti:

"Büyük bir alana ve çok etkileyici mimariye sahip. Doğal sit alanı olarak müthiş bir konumda. Nora Antik Şehri İç Anadolu'nun 'Efes Antik Kenti' olmaya aday bir yer. Tabii ki ölçek ve mimari olarak kendine has yapısı var. Antik şehrimiz, Aksaray'a dair çok önemli şeyler söyleyecek. Bu yaz Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 1,5 aylık çalışma yaptık. Sit alanının haritasını çıkardık. İl Kültür Müdürlüğü ve Aksaray Müze Müdürlüğü ekipleriyle çevre düzenlemesi çalışmalarını yaptık. Artık buraya gelen ziyaretçilerimiz sit alanının girişinden çıkışına kadar yönlendirme tabelaları ve gezi yolu sayesinde kentin önemli bölümlerini gezebilecek.

Ihlara Vadisi'ne 11 kilometre uzaklıktayız. Yılda 500 bin kişinin ziyaret ettiği Ihlara Vadisi'ne çok yakın konumdayız. Bu anlamda burayı bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Ihlara'yı ziyaret eden turistlerin yüzde 10-15'i buraya gelse çok büyük katkı sunar."

Efes Antik Kenti, Helenistik, İç Anadolu, Aksaray, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İç Anadolu'nun 'Efes'i olmaya aday Mokissos Antik Kenti ayağa kaldırılmayı bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya bize karşı sorumluluklarını yerine getiriyor Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i
Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı         
11:30
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzlara yedirdiler         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı         
21:36
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 11:42:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İç Anadolu'nun "Efes"i olmaya aday Mokissos Antik Kenti ayağa kaldırılmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei