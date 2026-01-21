İç Moğolistan Sığır Eti Üretiminde Rekor Kırdı

HOHHOT, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2025 yılında 1,02 milyon ton sığır eti üreterek yeni bir rekora imza attı ve ülkenin en büyük sığır eti üreticisi konumunu pekiştirdi.

Resmi verilere göre, 2025'te Çin genelinde 8,01 milyon ton sığır eti üretilirken, İç Moğolistan'ın payı bu toplamın yaklaşık yüzde 12,7'sini oluşturdu. Çin genelindeki toplam üretim 2024'e kıyasla yüzde 2,8 artışa tekabül ediyor.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi, 2020 yılında 663.000 ton sığır eti üreterek Çin'in doğusundaki Shandong eyaletini geride bıraktı ve ülkenin en büyük sığır eti üreticisi konumuna yükseldi; o tarihten bu yana da birinciliğini koruyor.

2025'te İç Moğolistan'da 8,73 milyon baş sığır bulunduğunu ve bölgedeki sığır eti üretiminin 2024'e göre 126.000 ton arttığını belirten bölgesel tarım ve hayvancılık departmanı, bu artışın Çin'in net sığır eti üretim artışının yaklaşık yüzde 57'sine denk geldiğini açıkladı.