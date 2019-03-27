Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Hasköy ve Korkut İlçesine Ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Hasköy ve Korkut İlçesine Ziyaret

1 saat önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Muş'un Hasköy ve Korkut Kaymakamlıklarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Hasköy ve Korkut İlçesine Ziyaret, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Muş'un Hasköy ve Korkut Kaymakamlıklarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Bakan Yardımcısı Erdil, ilk olarak Hasköy Kaymakamlığını ziyaret etti. Erdil, İlçe Kaymakamı Ahmet Güneri'den ilçe hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Korkut Kaymakamlığına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Korkut Kaymakamı Eligül'den ilçe hakkında bilgi aldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Hasköy, Korkut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışma'ya Seyir Değiştirecek Transfer! Oyuncu Zafer Ergül Kadroya Dahil Oldu Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır! Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 01:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Hasköy ve Korkut İlçesine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]