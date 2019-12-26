İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Edirne'de esnafı ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Edirne'de esnafı ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı İnce, Edirne Valiliği ziyaretinin ardından, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) ile ilgili toplantılara başkanlık etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantılar sonrasında İnce, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve bakanlık heyeti Saraçlar Caddesi'ne geldi.

Trafiğe kapalı caddede İnce seyyar satıcıları ve esnafı ziyaret etti.

"Valimiz çok çalışkan"

Esnaflardan Mehmet Dağdelen, ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Edirne Valisi Ekrem Canalp'ten çok memnunuz. Çok çalışkan, çok değerli ve çok sevilen bir valimiz var, sizlere çok teşekkür ederiz." dedi.

İnce de esnafa "Valiniz 15 yıl Edirne'de kalsın diyoruz bizde." diye karşılık verdi.

Bu söz üzerine esnaf Dağdelen, "Vallahi çok güzel olur, halk olarak aşık olduk. Eski eserlere ilgi gösteriyor. Sabah 06.00'da, 07.00'de kalkıp, köy kahvelerinde, ilçelerde falan olduğunu duydukça biz emekliler Edirne'ye yaptığı hizmetlerden memnun oluyoruz." ifadesini kullandı.