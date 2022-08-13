Bakan Soylu: Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bakan Soylu: Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı

13.08.2022 16:35
Bakan Soylu: Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan şüphelilerden 2'sinin yakalandığını duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'de Türk bayrağını yakma girişiminde bulunan şüphelilerden 2'sinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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İçişleri Bakanı Soylu: 'Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve... İçişleri Bakanı Soylu: 'Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve... İçişleri Bakanı Soylu: 'Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve... İçişleri Bakanı Soylu: 'Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve...
Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Azez'de bayrağımızı yakma girişiminde bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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