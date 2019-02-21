Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu: Bu Yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 Bin 180 Personel Alınacak

Bakan Soylu: Bu Yıl Jandarma Genel Komutanlığına 27 Bin 180 Personel Alınacak

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alımının planlandığını bildirdi.

KİMLER JANDARMA'YA BAŞVURABİLECEK?

669 sayılı KHK'da Sahil Güvenlik ve Jandarma hakkındaki düzenlemelerden biri de 111. ve 112. madde ile yapılmıştı. Bu maddeye göre bu iki komutanlığın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyaçları 3 yıl süreyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanacak. 3 yılın dolacağı 31 Temmuz 2019 tarihine kadar bu süre uzatılabilir. Ancak uzatılmazsa artık askerlik yükümlüleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesine gönderilmeyecek.

PROFESYONELLEŞME SÜRECİ HIZLANIYOR

KHK hükümlerinin uygulanması ve sürenin uzatılmaması durumunda Jandarma'nın profesyonelleşme çalışmaları hız kazanacak. Şu anda 100 binden fazla er ve erbaşı bünyesinde barındıran Jandarma'da artık daha fazla memur, uzman erbaş, astsubay ve subay görme olasılığı artacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Jandarma'nın profesyonelleşmesi için artık askerlik hizmeti yükümlülerinin alınmayacağını ifade eden Bakan Soylu, bunun yerine yılda yaklaşık 25 – 30 bin Jandarma personel alımı olacağını kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:58 Kaynak: AA

Jandarma, Süleyman Soylu, Politika, Ekonomi, Güncel
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