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Bakan Yerlikaya: Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla ilgili 9 polis açığa alındı - Son Dakika

Bakan Yerlikaya: Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla ilgili 9 polis açığa alındı

Son Güncelleme: 12.10.2023 13:07

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 polisin açığa alındığını söyledi. Yerlikaya, "Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur… Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz haftalarda yakalanan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilgili açıklamalarda bulundu. Dosyayla ilgili 9 polisin açığa alındığını belirten Yerlikaya "Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı. Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur… Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız." ifadelerini kullandı.

38 MAFYA TİPİ ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Öte yandan Yerlikaya, 38 mafya tipi çetenin çökertildiğini vurguladı. Yerlikaya, şöyle konuştu: "120 günde 378 operasyonda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı 702'si tutuklandı. 38 mafya tipi çete çökertildi. Uyuşturucu rotalarının rotasının değişmesi için mücadele ortaya koyarken topluma dönük bilinçlendirme faaliyetlerini artırıyoruz. Hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim edeceğiz. 120 günde 80 bin 572 operasyon gerçekleşti. 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı 8 bin 379'u tutuklandı. Çağımızın küresel sorunlarını başında göç var. Türkiye de bu sorunla mücadelesini sürdürüyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin. 281 bin 177 uluslararası koruma altındaki yabancı bulunuyor. 2 bin 937 operasyonda 3 bin 975 göçmen kaçakçısı yakalandı bin 225'i tutuklandı. 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 48 bin 339'u ülkelerine gönderildi."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla ilgili 9 polis açığa alındı - Son Dakika
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