Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Yunus Uslu:

Bu gereksiz programlar artık o kadar normalleştirdiki bu olaylarla Reyting toplamalarını sanki anormal birşeymiş gibi birde sizi programımda istemiyorum diyor. Şu gündüz kuşağı saçma programlar yerine tasarruf, ekonomi, belgesel, coğrafya vatan millet sevgisi gibi programlar bulun da millet biraz ileriye gitsin geriye saçmalıklara değil .