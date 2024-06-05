Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü - Son Dakika
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Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

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Zahide Yetiş'in programına çıkan baba, kendisinden yaşça büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü. Öfkeden deliye dönen Yetiş, "Sizi yayınımda istemiyorum" diyerek adamı stüdyodan kovdu.

05.06.2024 16:04
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Star TV ekranlarında yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programında tansiyon yükseldi. Yayına çıkan bir baba, sinirlerine hakim olamayarak evden kaçan kızına saldırdı.

ÖNCE ADAMA SONRA KIZINA SALDIRDI

Baba Yusuf, bir ay önce evden kaçan kızı Zeynep'i bulmak için Zahide Yetiş'in programına çıktı. Adı birçok erkekle anılan bir çocuk annesi Zeynep, görüştüğü kişilerde özel görüntülerinin olduğunu belirterek korktuğunu söyledi. Kızının birlikte olduğu kendisinden yaşça büyük adamla yüzleşen baba, öfkeden deliye döndü. Kızının "Benonu seviyorum" itirafına sinirlenen baba, önce adamın üstüne yürüdü sonra yanında oturan kızına tokat attı. Güvenlik görevlisi araya girerken Zahide Yetiş de yaşananlara sessiz kalmadı. "Sizi yayınımda istemiyorum" diyen Yetiş, babayı stüdyodan çıkarttı.

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Zahide Yetiş, Baba, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa çelik: Eline saglık dayı. Dayak cennetten cıkmıs bazen hakedene yapıstıracan O? tepki gösterecek arkadaslar kızınız sizden büyük biriyle kaçarsa siz gülücük atın kardesim O? 55 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Bu gereksiz programlar artık o kadar normalleştirdiki bu olaylarla Reyting toplamalarını sanki anormal birşeymiş gibi birde sizi programımda istemiyorum diyor. Şu gündüz kuşağı saçma programlar yerine tasarruf, ekonomi, belgesel, coğrafya vatan millet sevgisi gibi programlar bulun da millet biraz ileriye gitsin geriye saçmalıklara değil . 31 0 Yanıtla
  • Cruel Runeblue: Ne verirsen hayırlısını ver Allahım... 14 0 Yanıtla
  • Diyego Can: bu programlar yayından ne zaman kaldırılacak hiç şikayet gitmiyormu 12 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: daha neler göreceğiz 9 1 Yanıtla
  • Mehmet Timur: Zahide yetişememiş :) 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü - Son Dakika
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