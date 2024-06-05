Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi - Son Dakika
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Yaşam

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

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Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Denizli'de kara yolundaki asfaltta erimeler oldu. Büyük şaşkınlık yaşatan olay sonrası yürümekte güçlük çeken vatandaşların ayakkabıları eriyen asfalta yapıştı.

05.06.2024 15:30  Güncelleme: 15:46
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Denizli'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kara yolundaki asfaltın bazı yerlerinde erimeler oldu. Ayakkabılar asfalta yapışırken, sürücüler ise asfaltın kuru yerlerinden gitmeyi tercih etti.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kentte haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklığı, gölgede 35 dereceye kadar çıktı. Açık havada hissedilen sıcaklık ise 40 dereceyi buldu. Denizli'nin Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi kara yolunda sıcak hava nedeniyle asfaltta erimeler oluştu. Sürücüler, araçlarını zifte bulaştırmamak için yolun kuru bölümlerinden gitti. Asfaltta yürümekte güçlük yaşanırken, ayakkabılar eriyen asfalta yapıştı.

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

"ASFALTIN HER YERİ ZİFT OLMUŞ"

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri de eriyen bölümlere mıcır döktü. Eriyen asfaltta otomobiliyle giden ve daha sonra park eden Murat Efe, asfalt eridiği için yol kenarında durup aracını kontrol ettiğini belirterek, "Haziran ayının daha ilk haftasındayız. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Neredeyse 40 dereceyi buluyor. Bu sıcakta asfaltta erimiş, asfaltın her yeri zift olmuş. Önümüzdeki günlerde nasıl olacak bilmiyoruz. Bu sıcak hava sudan tutun üretimi bile etkiliyor" dedi.

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cruel Runeblue: Asfalt dandik beyler inanmayın boyle seylere 1 0 Yanıtla
  • Rasim Kus: terlemek güzeldir 0 1 Yanıtla
  • Çengelköylü: KIŞIN TUZLUYARAK YAZIN KUMLUYARAK HAT DEVAM EDİYOR BAZENDE SULUYARAK SERİNLEMEYE ÇALIŞILIYOR EKMEK PARASI 0 0 Yanıtla
  • Kemal Demir: Seneye daha sıcak olacak. 5 sene sonra olay ciddiyete dönüşecek 0 0 Yanıtla

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