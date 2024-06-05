Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti

Geniş Video İzle

Mustafa Topaloğlu'nun kendisi gibi şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu, Haberler.com'un Haber Bahane programında Özcan Deniz'i hedef aldı. Ailesinin ünlü yaptığı Deniz'i aradığını ancak geri dönmediğini söyleyen Topaloğlu ''Kişiliğini belli etti, bizim bu zamana kadar duyduğumuz kişi değilmiş'' dedi.

05.06.2024 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu oldu. Şarkılarıyla dikkat çeken Topaloğlu, Özcan Deniz'i ağır sözlerle eleştirdi.

"HERKES KARAKTERİNİ BELLİ EDER"

Özcan Deniz'e kırgın olduğundan bahseden Çağlayan Topaloğlu şunları söyledi: "Babam ve amcam onu sıfırdan alıp bir yerlere getirmiş. Sevilen, başarılı bir sanatçı haline gelmişsin. Ben ona 'bana döner misin?' diye mesaj attım ve cevap vermedi. Yoğunluğundan görmemiştir diye bir hafta sonra aradım açmadı, geri de dönmedi. Belki de bir ölüm kalım meselesi vardı. Belki senin açacağın telefon birinin hayatını kurtaracaktı. Merakından döner insan. Herkes kendi hareketiyle kişiliğini belli eder. O da kendini böyle belli etti. İyi ki de belli etti, biz de öğrenmiş olduk. Ondan böyle bir şeyi beklemiyordum. Aklımın ucundan geçmedi... Bir hafta sonra katıldığım bir programda bu konu gündem oldu. Geri dönmek bu kadar zor mu? Üzücü..."

Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti

"BİZ KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

"Prestij Meselesi filminin galasına gelmedi, hakkında tek bir röportaj dahi vermedi. Bu Topaloğlu ailesi sana ne yaptı ya? Sen bir yerlere geldiysen onlar sayesinde. Senin ölüye bile saygın yok, kalmamış. Konu sadece bir telefon değil. Özcan Deniz benim telefonumu açsa ne olur açmasa ne olur? Biz kimin ne olduğunu biliyoruz. O kendini istediği yerde görebilir. Özcan Deniz bizim bu zamana kadar gurur duyduğumuz kişi değilmiş."

Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz\'e yüklendi: Kişiliğini belli etti

Mustafa Topaloğlu, Özcan Deniz, Çağlayan, YouTube, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakan Korkmaz: belli bir mevkiye geldik ten sonra her insan değişir hele onun alt düzeyde kaldiysan yolda görse selam vermez. 3 0 Yanıtla

15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:05:29. #1.13#
SON DAKİKA: Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement