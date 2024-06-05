Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Politika

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

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Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Akış'a, "Silahlı terör örgütünü yönetmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

05.06.2024 13:47  Güncelleme: 14:07
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Başlatılan bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alınan ve yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış bugün hakim karşısına çıktı. "Silahlı terör örgütünü yönetmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından yargılanan Akış'a Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORDU

'31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da bir yakınının evinde gözaltına alındı.

YERİNE HAKKARİ VALİSİ ÇELİK ATANDI

Hakkari Valisi Ali Çelik ise İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Akış'ın gözaltına alınması sonrası, kente gelen DBP Eş Genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tirkayi, milletvekilleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının da aralarında olduğu partililer, polisin belediye binası önüne yürüyüşe izin vermemesi üzerine oturma eylemi başlattı.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

KENTTE GERGİNLİK YAŞANDI

Oturma eylemi, dün sonlandırılırken, kayyım atamasına karşı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ile CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve milletvekilleri de kente geldi. Yapılmak istenen yürüyüş sonrası da olaylar çıktı.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

2014'TE HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 12 kişinin yargılandığı dava ise bugün görülüyor. Akış, hakkında 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

22.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Davanın en son görülen duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

AKIŞ'IN YARGILANDIĞI DAVANIN DURUŞMASI BAŞLADI

Akış'ın yargılandığı davanın duruşması, saat 10.30 sıralarında başladı. Akış'la beraber 13 kişinin yargılandığı Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 6 avukat katıldı. Duruşmayı izlemek isteyen DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Keskin Bayındır, DEM Parti milletvekilleri ve partililerin adliye bahçesine girişlerine izin verilmedi.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

ADLİYENİN DIŞINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Polis, adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve eski DEP Milletvekili Leyla Zana'nın da bugün Hakkari'ye gelecekleri belirtildi. Adliye binasının dışında bekletilen DEM Parti'li milletvekilleri ile polis görevlileri arasında da zaman zaman tartışma yaşandı.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

"ASLA KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNMADIM"

Duruşmaya katılıp, savunma yapan Akış, "Benim kaçtığıma ilişkin haberleri duydum. Asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa, onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Barış dedim, kardeşlik dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen de diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm.

"YENİDEN İDDİANAME HAZIRLANMASINI İSTİYORUM"

Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum. Yeniden iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorum. Dönemin FETÖ'cü savcısı tarafından hazırlanan iddianame ile yargılanmak istemiyorum" dedi.

AKIŞ'A 19.5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi'nde görülen duruşmasında, 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış\'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

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Son Dakika Politika Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • nilgun aktaşkoçak: devamı gelir insallah 43 23 Yanıtla
  • Osman Koca: devletten korkmayan varsa devam etsin böyle..kimse devletten güçlü değil 24 7 Yanıtla
  • İbrahim Demir: Düşman hukuku 14 12 Yanıtla
  • Coşkun Barış: Adam dün tutuklandı bugün cezası onandı bu ne hız ?? 12 6 Yanıtla
    Harun Çelik: Çünkü tezgah 5 12
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