İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ataması gerçekleşen emniyet müdürlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Resmi Gazete'de yayımlanan emniyet genel müdürlüğüne ilişkin atama kararlarına dair paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleşen emniyet müdürlerimizi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."