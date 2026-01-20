İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlı Bayrağa Ypg Terör Örgütü Yandaşları Tarafından Gerçekleştirilen Saldırıyı Lanetliyoruz"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağa yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini" belirterek, "Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağa yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini" belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir. Bu provokatörler aklından çıkarmasın. Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz.

Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır."