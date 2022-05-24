İçişleri Bakanlığı: "Biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü" - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: "Biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü"

24.05.2022 20:36
İçişleri Bakanlığı: "Biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü"

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü köyü kırsalında biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü köyü kırsalında biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit Jandarma Er Cüneyt Kırlı Operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ YEŞİL, BİRİ GRİ KATEGORİDE"

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği belli oldu, biri yeşil, biri gri kategoride. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL'ye kadar ödülle 'Yeşil' kategoride aranan, İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi. Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/ Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm. J. III. Kad. Çvş. Abdülmecit Yıldırım'ın şehit edilmesi 1 astsubay ve 1 Uzman Jandarma Çavuşun yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi. Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

YORUMLAR
500
Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü' - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
20:09 Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 21:50:41. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "Biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist öldürüldü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement