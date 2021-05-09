Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Eren-14 Operasyonları kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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