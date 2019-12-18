İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 3 belediye başkanını örgüt propagandası yapmak, Urla Belediye Başkanı... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 3 belediye başkanını örgüt propagandası yapmak, Urla Belediye Başkanı...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 3 belediye başkanını örgüt propagandası yapmak, Urla Belediye Başkanı Oğuz'u ise FETÖ'ye üye olmak suçundan görevden aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Muş'ta 3 belediye başkanını örgüt propagandası yapmak, Urla Belediye Başkanı Oğuz'u ise FETÖ'ye üye olmak suçundan görevden aldı.
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