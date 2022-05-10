NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANI KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN: KUNDALAMA ŞÜPHESİ DE VAR - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'ndeki bir içme suyu dolum tesisinde çıkan ve 7 arazöz, 3 tanker, 3 iş makinesi ve 22 personelle müdahele eden yangını bilançosu gündüz ortaya çıktı. Tesisin yakınında park halindeki 2 otomobilin alevlerden zarar gördüğü belirlendi.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kundaklama şüphesinin de bulunduğunu belirterek, can kaybının yaşanmamasının çok büyük teselli olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Özcan, "Çevrede güvenlik kameraları da var. Çıkış nedeni mutlaka kamera incelemelerinin ardından ortaya çıkacaktır. Petro kimya fiyatlarının en yüksek olduğu dönemde iş yerinde çok ciddi şekilde maddi hasar var. Can kaybının olmaması büyük teselli" dedi.

Su fabrikasının üretim kısmında bir sorun olmadığını da belirten Başkan Özcan, "Şu an elektrik kesik. Fabrika kısmında, İdari bölümlerde her hangi bir sorun yok. İtfaiyenin etkin ve stratejik müdahalesi yangının fabrika binasına sıçramasını engelledi. Elektrik verildiğinde fabrika tekrar faal hale gelebilir. Hammadde ve depolama alanlarında zarar söz konusu. Bir sorun olacağını düşünmüyorum. Böyle büyük işletmelerin de sigortasının olacağını düşünüyorum" diye konuştu.