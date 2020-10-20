İçöz, TESKİ çalışmalarını tek tek denetliyor - Son Dakika

İçöz, TESKİ çalışmalarını tek tek denetliyor

20.10.2020 13:12
İçöz, TESKİ çalışmalarını tek tek denetliyor, System.String[]

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün kent genelinde çalışmaları sürüyor.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün kent genelinde çalışmaları sürüyor. TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz kent genelinde devam eden çalışmaları denetledi.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ genelinde yapılan çalışmaları tek tek denetliyor. Genel Müdür Dr. İbrahim İçöz, Malkara ilçesi Ahmetpaşa grubu içme suyu iletim hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek, genel durum değerlendirmesi yaptı.

Genel Müdür İçöz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Doygun ile birlikte Marmaraereğlisi İlçe Şube Müdürlüğü ve ilçe geneli muhtelif bölgelerde denetimlerde bulundu. Denetim sonunda işleyişle ilgili genel durum değerlendirmesi yapıldı. Marmaraereğlisi İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde de incelemelerde bulunan Genel Müdür İçöz, ekibiyle birlikte tesisin işleyişinin son durumu hakkında bilgi alışverişinde bulunurken, Marmaraereğlisi ilçesinde devam eden Yeniçiftlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde denetimde bulunuldu.

Denetimler Süleymanpaşa'da devam etti

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Doygun'la birlikte "Süleymanpaşa ilçesi 10 bin Metreküplük İçme Suyu Deposu Şantiyesi"nde bulunan birim ve personelleri de denetledi. Denetim sonrasında ekibiyle birlikte muhtelif bölgelerde incelemelerde bulunan Genel Müdür İçöz, durum değerlendirmesi yaptı. TESKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğünü ziyaret eden Genel Müdür İçöz, incelemeler yaparak, ilgili daire başkanı ve teknik personeller ile çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - TEKİRDAĞ

İçöz, TESKİ çalışmalarını tek tek denetliyor
İçöz, TESKİ çalışmalarını tek tek denetliyor
İçöz, TESKİ çalışmalarını tek tek denetliyor
İçöz, TESKİ çalışmalarını tek tek denetliyor

Marmaraereğlisi, İçme Suyu, Tekirdağ, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçöz, TESKİ çalışmalarını tek tek denetliyor - Son Dakika

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