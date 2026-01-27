İdari Personelden Kariyer Hakkı Çağrısı - Son Dakika
İdari Personelden Kariyer Hakkı Çağrısı

27.01.2026 14:15
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel, rektörlere kariyer sınavlarına katılım çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Üniversite İdare Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, üniversitelerde görev yapan idari personelin kariyer haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla rektörlere görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına katılım çağrısında bulundu. Güzel, "Personelinizin kariyer yolunu kapatmayın. Bu sınavlar bir lütuf değil, açık bir haktır" dedi.

ÜNİPERSEN, üniversitelerde görev yapan idari personelden iletilen yoğun talep ve beklentiler doğrultusunda görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına ilişkin görüş ve talepleri içeren resmi çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Güzel tarafından yapılan konuya ilişkin yapılan değerlendirmede; üniversitelerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, güçlü idari yapıları ve nitelikli insan kaynağıyla da kurumsal hedeflerine ulaşabileceği vurgulandı. Bu çerçevede, idari personelin motivasyonunu artıracak, liyakat ve kariyer ilkelerini güçlendirecek uygulamaların üniversitelerin kurumsal başarısına doğrudan katkı sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, üniversite idari personelinin tayin, kariyer ve mali haklar bakımından diğer kamu kurumlarında görev yapan memurlara kıyasla daha sınırlı imkanlara sahip olduğu belirtilerek, bu durumun çalışma motivasyonu ve kurumsal aidiyet üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu kaydedildi. İmkanlar dahilinde atılacak her olumlu adımın, çalışan verimliliğini ve hizmet kalitesini artıracağına işaret edildi.

Sendikaya en fazla iletilen şikayet ve taleplerin başında görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının geldiğine dikkat çekilerek; bu sınavların düzensiz yapılması, yıllarca açılmaması veya keyfi biçimde sınırlandırılmasının idari personelin kariyer hakkını fiilen ortadan kaldırdığı ifade edildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 31 Aralık 2025 tarihinde üniversitelere gönderilen yazı hatırlatılarak; 2026 yılı içerisinde merkezi görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı yapılmasının planlandığı, üniversitelerden dolu ve boş kadroların 2 Mart 2026 tarihine kadar sisteme işlenmesinin talep edildiği kaydedildi.

Güzel, rektörlüklere yönelik çağrısında, "Personelinizin kariyer yolunu kapatmayın. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına katılım sağlayın. Bu sınavlar bir lütuf değil, açık bir haktır" ifadelerini kullandı.

Güzel, çağrısında, üniversite yönetimlerinden merkezi sınava katılım sağlamalarını talep ederek, alınacak kararın idari personelin kariyer planlaması, motivasyonu, verimliliği ve kuruma bağlılığı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

