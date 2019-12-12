İDDEF'in Suriye'ye yardımları sürüyor - Son Dakika
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İDDEF'in Suriye'ye yardımları sürüyor

6 saat önce

İDDEF, iç savaşla birlikte zor durumda kalan Suriye halkına yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İDDEF'in Suriye'ye yardımları sürüyor, System.String[]

İDDEF, iç savaşla birlikte zor durumda kalan Suriye halkına yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) 'Yardım Harekatı' temasıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin emanetlerini Kuzey Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor.


İDDEF'ten yapılan açıklamada, "İç savaş ve terör unsurlarının saldırıları ile büyük bir yıkıma maruz kalan Kuzey Suriye'de ve özellikle harabe şehir halinde olan İdlib'te ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürüyoruz. 'Yardım Harekatı' sloganıyla başlattığımız yardım kampanyası kapsamında un, ekmek, battaniye, bebek maması, kışlık kıyafet ile sıvı yağ, pirinç ve undan oluşan kumanya yardımlarını kardeşlerimize teslim ediyoruz. Hassasiyetle ve bölgedeki ekiplerimizin kontrolüyle devam eden yardım kampanyası kapsamında un bağışlarını fırınlarda ekmek yaparak mobil araçlarımız vasıtasıyla mazlum ailelere ve yetimhanelere ulaştırıyoruz" denildi.


Suriye'de kış şartlarının her geçen gün daha da sertleştiğine vurgu yapılan açıklamada, "Zalimlerin zulmü altında hayatları alt üst olan mazlum kardeşlerimizin kış şartları da hayatlarını zorlaştırıyor ve ihtiyaçları artıyor. Özellikle kış aylarını daha da zor durumda geçiren kardeşlerimizin yeme, içme ve giyinme gibi gereksinimlerini karşılamak için yardım kampanyamızı hummalı ve istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde şimdi güven ve huzur olmakla birlikte, temel yaşam malzemelerinin ihtiyacı hissediliyor. Tel-Abyad ve İdlib'de gıda ve kışlık kıyafet yardımlarını Suriyeli kardeşlerimize Kızılay ile koordineli olarak ulaştırıyoruz. Hayırseverlerin destekleriyle zulmün yorduğu gönüllerde şükrü hissediyor, gözlerdeki hüznü tebessümle siliyor ve kardeşlerimize umut olmaya devam ediyoruz. İDDEF olarak, Kuzey Suriye'de bulunan mazlum ve mağdur kardeşlerimizi ve yetim çocukları sahipsiz bırakmadıkları için tüm bağışçılara gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırseverler, un, kumanya, battaniye, çocuklar için kışlık kıyafet ve bebek maması bağışı için iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına da EFT/havale yoluyla ya da 0212 621 0065 numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor" ifadelerini yer verildi. - İSTANBUL

Suriye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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