Son Dakika Haberleri: İdil Belediyesinde görevlendirilen Kaymakam Sağ, göreve başladı
Son Dakika Güncel İdil Belediyesinde görevlendirilen Kaymakam Sağ, göreve başladı - Son Dakika

İdil Belediyesinde görevlendirilen Kaymakam Sağ, göreve başladı

6 saat önce

İdil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zafer Sağ, "Vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak için özveriyle çalışacağız." dedi.

İdil Belediyesinde görevlendirilen Kaymakam Sağ, göreve başladı, System.String[]

İdil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zafer Sağ, "Vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak için özveriyle çalışacağız." dedi.

Şırnak'ta terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan İdil Belediye Belediye Başkanı Songül Erden'in yerine belediye başkan vekili atanan Kaymakam Sağ, göreve başladı.

Belediye binasında açıklama yapan Sağ, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet sunmanın gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Sağ, önceliklerinin vatandaşların en iyi şekilde hayatlarını sürdürmelerine olanak sağlamak olduğunu belirterek, ihtiyaçları çok kısa sürede belirleyip çalışmalara başlayacaklarını aktardı.

"Devlet büyüklerimizin destekleriyle kırsaldan merkeze ilçenin bir an önce hak ettiği değere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz." diyen Sağ, şunları kaydetti:

"Vatandaşların yaşam kalitesini yükselterek insan odaklı, katılımcı, yenilikçi bir yönetim anlayışıyla adaletli, verimli ve etkin şekilde hizmet sunmak için özveriyle çalışacağız. Belediyenin tüm kaynakları milletin hizmetine sunulacak. Önümüzdeki dönemde özellikle çocuk parkları gibi sosyal yaşam alanları, alt ve üstyapı, kültür ve sanat, turizm gibi belediye hizmetleriyle yatırımlar önceliğimiz olacak."

Songül Erden, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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