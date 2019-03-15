Son Dakika Haberleri: İdil'de Katarakt Ameliyatı Yapıldı

İdil'de Katarakt Ameliyatı Yapıldı

1 saat önce

İdil Devlet Hastanesinde katarak ameliyatı yapıldı.

İdil'de Katarakt Ameliyatı Yapıldı, System.String[]
İdil Devlet Hastanesinde katarak ameliyatı yapıldı.

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Serkan Özcan katarak tanısı konulan Emine Alkan (58), Mehmet Ali Kaşbaş (67) ve Ömer Babat'a (69) katarakt ameliyatı yapıldığını söyledi.

Özcan, tüm dünyada en çok körlük nedeni olarak görülen kataraktın, tedavi edilebilir bir görme kaybı olduğunu söyledi.

Hastalığın belirli yaşlarda daha sık görüldüğünü ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Sıklıkla 60 yaşın üzerindeki bireylerde görülür. Nadiren doğuştan ya da travma sonra olabilir. Hastanın görmesi, günlük yaşamınI veya mesleğini engelleyen bir seviyeye kadar azaldığı zaman katarakt tedavi edilir. Kullanılan ameliyat yöntemi FAKO denilen yöntemdir. Bu yöntem özel bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Göze küçük bir tünel açılarak, ultrason dalgaları oluşturan cihazın ucu ile göz içine girilerek kataraktlı lens yerinde parçalanıp, emillir, çıkarılan lensin yerine, görme fonksiyonunu yerine getirecek kalıcı ve suni bir mercek yerleştirilir. Hastaneye tahsis edilen modern tıbbi cihazlar bu tür hastalığın tedavisinde yeterli. Göz şikayetleri olan vatandaşlar hiç çekinmeden göz muayenesinden geçmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:22 Kaynak: AA

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