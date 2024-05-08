İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövdesi Üzeri İniş Yaptı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövdesi Üzeri İniş Yaptı

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FEDEX'e ait kargo uçağının İstanbul Havalimanı'nda iniş takımları açılmayınca gövdesi üstü indi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olayla ilgili açıklama yaparak inceleme başlattı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, pistin geçici olarak uçuşa kapatıldığını duyurdu.

08.05.2024 11:59  Güncelleme: 12:21
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İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen ve ucuz atlatılan kazaya, havalimanı personelinin o anları izleyerek aralarında yorumladığı görüntüler damga vurdu. Personeller, "Pilot kesin Karslı, bence güzel indirdi." diye konuşarak olup biteni izledi.

İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağının iniş takımları hidrolik arızası nedeniyle açılmadı. Durumu fark eden pilot, kontrol kulesi ile irtibat kurarak gövde üzerine iniş için izin istedi. Kargo uçağı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadan gövde üzerine iniş yaptı.

"KESİN KARSLI, GÜZEL İNDİRDİ"

O anları canlı canlı izleyen havalimanı personellerinin arasında geçen diyaloglar ise izleyenleri güldürdü. Personel o anlarda, "Teker yok. Yere vurdu. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ama helal olsun. Kesin Karslı, bence güzel indirdi." ifadelerini kullandı.

KABİN EKİBİ TAHLİYE EDİLDİ, PİST UÇUŞA KAPATILDI

Yaşanan kazada neyse ki korkulan olmadı. Havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti. İstanbul Havalimanı'ndaki uçağın indiği 16R numaralı pist de uçuşlara kapatıldı.

Uçağın iniş anları ve havalimanı personellerinin arasında geçen konuşmadan geriye bu görüntüler kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İstanbul Havalimanı'nda Kargo Uçağı Gövdesi Üzeri İniş Yaptı - Son Dakika

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