İdil Devlet Hastanesi'nde yangın (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdil Devlet Hastanesi'nde yangın (2)- Yeniden - Son Dakika

İdil Devlet Hastanesi'nde yangın (2)- Yeniden

16 dakika önce

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, devlet hastanesinin yönetim binasının çatısında yangın çıktı.

İdil Devlet Hastanesi'nde yangın (2)- Yeniden, System.String[]

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, devlet hastanesinin yönetim binasının çatısında yangın çıktı. Hastalar, tedbir amacıyla hastanenin acil bölümüne alınırken, yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İdil Devlet Hastanesi'nin yönetim binasının çatısında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden hastane personeli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. 50 yataklı hastanede yatarak tedavi gören hastalar, yangının bu bölüme sıçrama ihtimaline karşın, tedbir amacıyla acil bölümüne alındı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.  Yangında, binanın çatısı ile yemekhane bölümünde maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangında ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Şırnak ilimize bağlı İdil İlçe Devlet Hastanesi'nin idare bölümünün çatısında sabah saat 07.00 sularında nedeni henüz tespit edilemeyen yangın çıkmış olup, kısmen yemekhane katına da sıçrayan yangın tamamıyla söndürülmüştür. Çatıda ve yemekhane katında maddi hasar oluşmuştur. Yangın esnasında hastalar, hastanenin acil bölümüne alınmıştır. Hastalarımızda ve hastane personelimizde yangından dolayı herhangi bir olumsuzluk yoktur."


Devlet Hastanesi, Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un bitmeyen metro inşaatları trafiği kilitliyor
Son dakika: Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı

Son Dakika Haberleri
09:07 Cem Yılmaz'ın ihanetini kabul eden Defne Samyeli'ye binlerce destek mesajı yağdı
08:12 Şarkıcı Zeynep Bastık, Yasak Elma dizisine geri dönüyor
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 10:05:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdil Devlet Hastanesi'nde yangın (2)- Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]